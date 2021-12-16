Париж, 16 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, напомнив, что это зависит от выбора родителей, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Я думаю, что это желательно, но это выбор родителей», — заявил президент Франции во время интервью.

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