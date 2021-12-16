Вашингтон, 16 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Федеральное правительство США сделает все возможное для восстановления американского штата Кентукки, которые в минувшие выходные пострадал от прохождения торнадо. Об этом 16 декабря заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в городе Доусон-Спрингс.

Gage Skidmore Джо Байден

«Я намерен делать все, что потребуется, столько, сколько потребуется, чтобы поддержать ваш штат, ваших местных лидеров, пока вы восстанавливаетесь», — сказал он.

Также Байден рассказал, что правительство страны собирается покрыть стоимость всех срочных работ по восстановлению инфраструктуры в первый месяц, когда таковые будут проводиться.

«Мы собираемся все восстановить, мы собираемся все перестроить. (…) Мы намерены отстроить все лучше, чем было», — пояснил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что президент США Джо Байден намерен посетить штат Кентукки, пострадавший от одного из самых смертоносных торнадо в истории Штатов.