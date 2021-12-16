16 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Ситуация в здравоохранении остаётся непростой: во многих регионах России врачи увольняются, не выдерживая больших нагрузок. Эксперты отмечают, что в случае, если «ковидные надбавки» будут отменены, этот процесс может приобрести ещё более массовый характер.

Арсен Шаяхметов, , 10:41 — REGNUM В ходе совещания с членами российского правительства, которое состоялось во вторник, 14 декабря, президент Владимир Путин распорядился выплатить надбавки в двойном размере медикам, которые будут работать в ковидных отделениях больниц в новогодние праздники. Такая мера поддержки медицинских работников уже была реализована в прошлом году. В этот раз на эти цели, по данным Министерства финансов, потребуется 8 млрд рублей. Тем не менее ситуация в здравоохранении остаётся непростой: во многих регионах врачи увольняются, не выдерживая больших нагрузок, а эксперты отмечают, что в случае, если «ковидные надбавки» будут отменены, этот процесс может приобрести ещё более массовый характер.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нет финансирования — нет врачей

Меры, анонсированные президентом, — не первая попытка власти материально поддержать врачей. Ранее премьер Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о выделении более 5 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с COVID-19. В целом в 2021 году медикам были предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 19,8 млрд рублей.

Но при этом расходы федерального бюджета на медицину в 2022 году по сравнению с текущим годом уменьшатся и составят 1,2 трлн рублей. Их доля в общем объеме расходов федерального бюджета в 2022 году также сократится и составит 5,3% против 5,8% в текущем году. Не планируется роста расходов на здравоохранение и в последующие годы. В 2023 и 2024 гг. финансирование также будет составлять чуть более 1,2 трлн, а значит, доля в структуре бюджетных расходов сократится ещё больше.

Эксперты также не ожидают существенных перемен к лучшему в вопросе финансирования медицины. Член Союза педиатров России Дмитрий Малых отмечает, что, «исходя из параметров федерального бюджета на предстоящий год, существенного увеличения финансирования здравоохранения не произойдет».

Дмитрий Малых «К тому же пока неясно, какой будет инфляция в 2022 году. Я думаю, что значительные положительные изменения в системе здравоохранения произойдут только в отношении лечения ряда орфанных заболеваний за счет созданного президентом России фонда «Круг добра». На средства этого фонда закупаются дорогостоящие лекарства для детей, страдающих редкими заболеваниями, например спинальной мышечной атрофией. В остальных сферах, скорее всего, качество и объём медицинской помощи останутся на уровне 2021 года. Роста зарплат медработников я тоже не жду».

Руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин отмечает, что медикам, работающим в ковидных клиниках, назначаются дополнительные выплаты за вредность условий.

Красная зона Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Антон Чаблин «Но с учётом той гигантской нагрузки — психологической и просто трудовой — эти компенсации всегда будут недостаточны. И это проблемы не только России, но и других стран, где велики показатели заболеваемости и смертности. Одних материальных стимулов мало. Проблема — в нехватке врачей, когда каждый вынужден работать на износ».

Настоящая поддержка без финансовых вложений невозможна

Следствием непростой ситуации в здравоохранении стали регулярно происходящие массовые увольнения врачей. Широкий резонанс вызвало увольнение в городе Облучье Еврейской автономной области сотрудников станции скорой медицинской помощи в полном составе. Причиной стало административное давление на сотрудников в связи с обязательной вакцинацией. И хотя впоследствии врачи отозвали свои заявления, проблема так и осталась нерешённой. Не меньший информационный эффект может иметь увольнение сразу семи врачей из отделения детской реанимации областной кузбасской клинической больницы. Большинство уволившихся — врачи высшей квалификации.

Врачи в защитных костюмах Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Впрочем, есть и примеры, когда региональные власти пытаются оказать дополнительную, помимо федеральной, помощь медицинским работникам. Так, в Москве из городского бюджета врачам «ковидных» больниц платят по 70 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — по 50 тыс., а младшему медперсоналу и другим работникам — 30 тыс. рублей. Кроме того, в разгар пандемии медицинские работники коронавирусных стационаров могли бесплатно жить в гостиницах столицы. Это делалось как с целью оградить от риска заражения родных и близких врачей, минимизировав их контакты с внешней средой, так и с намерением дать врачам более комфортные условия для отдыха. Отели предоставляли медикам двухразовое питание.

В Башкирии медицинские работники, переболевшие ковидом, получили единовременные страховые выплаты. Республика занимает первое место в России по объему произведенных республиканским отделением фонда социального страхования выплат врачам, инфицированных коронавирусом. С начала года около 11 тыс. медиков получили выплаты на сумму порядка 898 млн рублей. И дело здесь не в большом количестве заболевших медиков, их не больше, чем в среднем по стране, а в эффективно организованной работе по учету и расследованию случаев инфицирования. В этом же регионе местное правительство запустило сразу несколько программ, направленных на поддержку сельских врачей. Кроме того, во многих субъектах вводятся региональные доплаты для врачей, работающих в «красных зонах» (Нижегородская, Ростовская области), а также денежные премии за каждого вакцинированного жителя.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

Дмитрий Малых отмечает, что именно материальное стимулирование является ключевым направлением социальной поддержки медиков.

Дмитрий Малых «Вручение благодарственных писем, медалей, организация различных советов молодых специалистов в медицинских учреждениях. Это понятные меры, которые можно только приветствовать. Но по-настоящему серьезные методы стимулирования специалистов по-прежнему сопряжены с финансовыми вложениями: предоставление жилья, оплата образовательных курсов и стажировок, льготное или бесплатное санаторно-курортное лечение и другие».

По мнению Антона Чаблина, не менее острой проблемой является и то, что даже те деньги, которые выделяет государство, порой врачи обязаны выбивать с боем.

Антон Чаблин «Чего стоит пример Северо-Кавказского федерального медицинского центра в Беслане — единственного, кстати, многопрофильного в стране, здесь лечатся в том числе ковидные пациенты с сочетанной патологией. Но сотрудники центра в прошлом году не попали в список медиков — получателей коронавирусных доплат. Про них просто забыли при разработке нормативной базы для доплат. А сколько таких центров или категорий медиков, которых из-за юридической казуистики лишили доплат. Вот и получается: деньги у государства на медиков есть, а порядка с выплатами нет».

Не только масштаб выплат, но и организация процесса, максимальный учёт интересов всех категорий медицинских работников могут стать фактором, который поможет остановить отток кадров из системы здравоохранения. Опыт показывает, что у тех регионов, где выстроена эффективная система управления (Москва, Санкт-Петербург, Татария, Башкирия), больше шансов сохранить качественную и доступную медицину.