Москва, , 10:09 — REGNUM Отметив полуторанедельные минимумы, котировки нефти марки Brent встретили поддержку в районе $72,50 за баррель и совершили внутридневной разворот, вернувшись за пределы уровня $74 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефтепровод Maureen

«Сегодня, 16 декабря, фьючерсы торгуются с восходящим уклоном, однако импульс не получает заметного развития. Подъему Brent способствовало общее улучшение отношения к риску в сочетании с отраслевой статистикой.

В частности, данные минэнерго США показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 4,6 млн баррелей, что оказалось существенно выше прогноза и оценки API, обнародованной днем ранее.

Более того, запасы бензина и дистиллятов тоже сократились, а добыча осталась неизменной после недавнего роста.

К бычьему релизу добавились итоги заседания ФРС США, которые полностью совпали с ожиданиями рынков и оказали поддержку рисковым активам, включая нефть, тогда как доллар после кратковременной первоначальной бычьей реакции просел против высокодоходных валют.

Однако в свете продолжающегося распространения нового штамма «Омикрон» и ухудшения общей статистики заболеваемости в ряде стран мира потенциал дальнейшего роста нефти остается ограниченным.

Пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, игроки будут склоняться к продажам фьючерсов на росте.

С технической точки зрения перспективы Brent тоже не внушают оптимизма. Во-первых, котировки все еще остаются под нисходящей 20-дневной скользящей средней, которая выступает в роли сопротивления с конца октября.

Во-вторых, цены второй день подряд нарушили целостность уровня $73, а это может говорить о прощупывании почвы продавцами», — считает эксперт.

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