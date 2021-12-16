Глендейл, США, 16 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Каапо Какко, ещё одну шайбу забросил Мика Зибанеджад. У «Аризоны» отличились форварды Луи Эрикссон и Клейтон Келлер.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 41 очко. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 12 очками.

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