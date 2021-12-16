Гатчина, Ленинградская область, 16 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Пожарные спасли троих человек из горящей квартиры в столице Ленинградской области Гатчине, еще семь соседей пострадавших были эвакуированы. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

66.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о пожаре в доме № 1 по улице Товарной-Балтийской поступило на пульт дежурного 15 декабря в 22:18 мск. В многоквартирном деревянном доме горела обстановка в квартире на первом этаже площадью 10 кв. метров.

«Пожарными из квартиры были спасены три человека. Из подъезда были эвакуированы семь человек», — уточнили в ведомстве.

В 22:47 мск пожар был ликвидирован. Медицинская помощь понадобилась троим спасенным, с ожогами они были госпитализированы.