Якутск, 16 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев в послании депутатам Госсобрания республики, говоря о лесных пожарах, акцентировал внимание только на победах. Об ошибках его окружения в этот сложный для республики период он не вспомнил, высказал мнение политолог и журналист Виталий Обедин. Интервью с ним опубликовали 16 декабря «Региональные комментарии».

Якупова Инна Айсен Николаев

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«В ситуации с лесными пожарами глава Якутии проигнорировал полный провал в работе своего окружения в период с середины мая по конец июня и полностью сосредоточился на успехах. А между тем его половину лета чихвостили в социальных сетях, требуя что-то сделать», — напомнил эксперт.

Он констатировал, что, когда пожары начались, глава региона вообще отсутствовал в республике с середины мая по середину июня, а чиновники тем временем занижали данные о площади пожаров. К тому же горящие леса республики игнорировали федеральные чиновники — в регион никто не приезжал, отметил Виталий Обедин.

«Сгорели миллионы гектаров тайги! Ни о чём об этом в послании не говорится. Там только героические победы «в битве за тайгу». Немалая доля пиара была выдана на-гора властям Якутии и федеральным властям за восстановление Бясь-Кюеля — села, в котором сгорело около 30 домов и построек. То есть они пустили огонь в село (Бясь-Кюель загорелся прямо в день визита Айсена Николаева), едва не потеряли его в результате пожара, а теперь герои, потому что восстановили то, что не смогли защитить!» — удивлён такой позицией Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, он также высказал мнение, что послание главы Якутии Айсена Николаева не похоже на программный документ, и в этом главный его недостаток.