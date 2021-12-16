Москва, , 10:07 — REGNUM Уроженец Крыма, находящийся в экипаже судна, расположенного в испанском порту, получил отказ консульства Испании в выдаче Шенгенской визы. Об этом в своём аккаунте в Instagram рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Duma.gov.ru

«Ко мне обратился гражданин России, член экипажа судна, находящегося в испанском порту Лас Пальмас, с жалобой на отказ Консульства Испании выдать ему Шенгенскую визу, так как он уроженец Крыма. Мало того, что это дискриминация по территориальному признаку, так [мужчина] еще и рискует потерять работу», — написала Москалькова.

Омбудсмен направила письмо послу ЕС в РФ Маркусу Эдереру с просьбой обратить внимание на указанную ситуацию: «Искренне надеюсь, что здравый смысл и понимание общности наших усилий в защите прав и свобод именно всех людей, а не отдельных граждан, возобладают».

Москалькова также напомнила о политизации прав человека в угоду сторонним интересам, однако, подчеркнула она, такие права не могут быть «предметом уступок, обмена или торга».