Тбилиси, 16 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 48 898 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3123 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 16 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 901 202 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 849 090 победили инфекцию, в том числе 4215 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 918 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 39 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5882 пациента, в оборудованных гостиницах — 1137.

Днём ранее в Грузии в ходе 50 585 исследований выявили 3278 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3890 человек, скончались 53 пациентов с COVID-19.