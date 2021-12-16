Дамаск, , 10:03 — REGNUM Ракетный удар Израиля, который был направлен на южные районы Сирии, был отражен сирийскими средствами ПВО, при этом погиб один военный. Об этом 16 декабря сообщает государственное информационное агентство арабской республики SANA со ссылкой на военный источник.

Ракетный удар Defense.gov

По словам последнего, примерно в 00:50 (совпадает с мск) израильской стороной были нанесены удары в направлении Голанских высот и нескольких позиций, находящихся на юге Сирии.

Также, согласно информации агентства, большую часть сирийский средства ПВО сбили. Однако, по словам источника, в то же время, израильская «агрессия привела к гибели солдата и материальному ущербу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вблизи сирийского населённого пункта Эт-Танф в Сирии военные США сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к их военной базе.