Ижевск, , 10:03 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 декабря прививку от коронавируса сделали 660 779 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцина от коронавируса Mz19.ru

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Второй компонент препарата получили 488 955 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 985 жителей республики. 2766 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 114 020 человек. За указанный период ревакцинировались 162 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 декабря в Удмуртии провели 2 221 817 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5497 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5212 исследований.

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