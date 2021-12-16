Москва, 16 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 декабря завершились повышением цен. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,56%, до $74,33, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть

Росту котировок способствовало общее ослабление доллара на глобальном валютном рынке, а также сокращение запасов нефти в США.

Запасы нефти в стране за неделю по 10 декабря сократились на 4,6 млн баррелей (прогноз был — 2,1 млн). Запасы бензина в США снизились на 0,7 млн баррелей, до 218,6 млн баррелей (прогноз был +0,7 млн баррелей).

Запасы дистиллятов уменьшились на 2,9 млн баррелей, до 123,8 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн баррелей). Добыча нефти в стране за неделю осталась на отметке в 11,7 млн баррелей в день.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США оставил ставку по федеральным фондам в диапазоне 0,00−0,25%, а также увеличил темпы сокращения программы покупки активов до $30 млрд с $15 млрд в месяц.

Решение совпало с ожиданиями рынка, поэтому после пресс-конференции Джерома Пауэлла началась фиксация прибыли по длинным позициям в долларе.

Сегодня, 16 декабря, на торгах в Азии доллар торгуется в небольшом плюсе. Основные пары с долларом корректируются после вечернего ралли.

Нефть марки Brent стоит $74,38 за баррель. Покупатели планируют вернуть цену к уровню $75.65.

Если на американской сессии цена останется торговаться ниже $75,20, то могут активизироваться продавцы, чтобы к выходным отогнать курс обратно к $72,55 (поддержка последних двух дней).

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