Оренбург, 16 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Артиллерию условного противника поразили бомбовым ударом экипажи самолётов Су-34 в рамках учений артиллерии и боевой авиации Центрального военного округа (ЦВО) под Оренбургом, сообщает 16 декабря пресс-служба военного округа.

Александр Маркин Су-34

Для учений, проходящих с 14 по 17 декабря, был выбран полигон Тоцкий в Оренбургской области. Руководит оперативно-боевым сбором командного состава округа командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В соответствии с лётным заданием экипажи четырёх истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили перелет из Челябинской области. На высоте около 400 м они выпустили осколочно-фугасные авиационные бомбы весом 250 кг по мишеням, изображавшим артиллерийские позиции противника.

Две пары ударных вертолетов Ми-24 выпустили по командному пункту условного противника неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность», добавили в пресс-службе.

В сборе участвуют более 300 военнослужащих из командного состава военного округа. Им предстоит изучить организацию и ведение боевых действий против активно действующего противника.

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