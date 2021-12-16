Красноярск, , 10:01 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей (ч. 1 ст. 156 УК РФ) воспитателем детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Детский сад Pixabay.com

Информация о жестоком воспитателе появилась в местных СМИ и соцсетях. По данным следствия, в интернете размещён видеосюжет, в котором инициативная группа родителей рассказывает о жестоком обращении с детьми воспитателя одного из детских садов Красноярска. Родители жаловались, что работник детсада применяла к детям физическую силу, била их и закрывала в туалете.

В ходе предварительного расследования установлено, что с июля по декабрь 2021 года воспитатель допускала жестокое обращение с детьми в группе. Она наносила воспитанникам удары руками, хватала и дёргала их за руки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ямальской школе-интернате воспитатель подозревается в жестоком обращении с детьми.

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