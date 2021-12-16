Гранольерс, , 10:00 — REGNUM Женская сборная России по гандболу проиграла команде Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 28:34.

Гандбол (сс) JeppeSmedNielsen

Российские гандболистки не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира. Норвежские спортсменки за выход в финал сыграют с командой Испании.

Напомним, сборная России заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал турнира.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские гандболистки сыграют с Норвегией в четвертьфинале ЧМ-2021