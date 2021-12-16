Гранольерс, 16 декабря 2021, 10:00 — REGNUM Женская сборная России по гандболу проиграла команде Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 28:34.
Российские гандболистки не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира. Норвежские спортсменки за выход в финал сыграют с командой Испании.
Напомним, сборная России заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал турнира.
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