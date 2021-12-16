Женева, Швейцария, , 10:00 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется с чрезвычайно высокой скоростью, сообщил специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро.

Флаг ВОЗ

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По его словам, в ВОЗ есть достаточно информации, которая «ясно указывает, что данный штамм распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня».

Набарро считает, что речь идет об очень серьезной ситуации и только о самом начале «чрезвычайного ускорения» распространения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные данные о новом штамме коронавируса «Омикрон», собранные российскими учёными в ЮАР, подтверждают преимущественно лёгкое течение болезни. Тем не менее, штамм может быть опасным, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор» Александр Семёнов.

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