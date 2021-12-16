Киев, , 10:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский перенял идеологию у своего предшественника Петра Порошенко, и этим совершил критическую ошибку. Об этом политик, бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала «Наш».

Владимир Зеленский Facebook.com/zelenskiy95

Пальчевский, поддерживавший Зеленского в период президентских выборов 2019 года, рассказал о влиянии на украинского лидера бывшего руководителя президентского офиса Андрея Богдана. Сейчас Богдан критикует Зеленского, а в первые шесть месяцев своей каденции нынешний президент растерял из-за него «всю поддержку».

«Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием Андрея Богдана», — сказал Пальчевский.

Он добавил, что Зеленский проиграл в языковой, религиозной, социальной и даже географической сферах. Предприниматель предложил провести общенациональный «круглый стол», чтобы решить внешнеполитические проблемы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил Зеленского с царём Додоном из сказки Пушкина, который царствовал, «лёжа на боку».

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