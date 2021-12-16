Тегеран, 16 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Россия может поставлять электроэнергию в Иран через Азербайджан. Об этом заявил министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабиан в ходе онлайн-встречи со азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым. Об этом сообщает агентство Report.

Hossein Ostovar АЭС в Бушере. Иран

«Реализация этого плана позволит управлять спросом на электроэнергию в периоды пикового потребления трех стран, и компенсировать дефицит энергии», — сказал Мехрабиан.

Он предложил провести трёхсторонние переговоры по этому вопросу. Иранский министр выступил за развитие обмена электроэнергией между Россией, Ираном и Азербайджаном.

Стоит отметить, что в конце ноября Баку, Тегеран и Ашхабад договорились о своповых поставках газа из Туркмении в Азербайджан через Иран. Планируется, что Туркмения будет поставлять до 2 млрд кубометров газа в Азербайджан через Иран.