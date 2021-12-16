Уфа, 16 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Комплекс сооружений для гребного слалома намерены построить в Уфе. Соответствующая заявка управления капитального строительства Башкирии размещена на сайте госзакупок.

Donland.ru Гребной канал «Дон»

Согласно документам, это спортивное сооружение планируется построить в микрорайоне Инорс. При этом начальная цена контракта по объекту «Комплекс сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс» (1 очередь) составляет 310,85 млн рублей. Заявки от подрядных организаций принимаются до 13 января 2022 года.

По проекту госконтракта, подрядная организация должна будет обустроить канал, соорудить подпорные стены, трибуны, осуществить берегоукрепительные работы, построить необходимые здания, смонтировать бытовую канализацию, озеленить и благоустроить территорию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе откроют новую ледовую арену и детский хоккейный клуб.