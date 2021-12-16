Владивосток, , 10:00 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных диких птиц, занесенных в Красную книгу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Кречет

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Установлено, что 26 ноября двое иностранцев, находясь на Набережной Цесаревича во Владивостоке, действуя группой лиц по предварительному сговору, решили купить несколько особей кречетов. У покупателей с собой были деньги и в процессе переговоров с мужчиной, которой действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, просили его показать кречетов.

Продавец показал к осмотру сумки с муляжами птиц, и преступные действия фигурантов были пресечены сотрудниками пограничного управления ФСБ по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району.

Суд избрал в отношении двух обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в отношении трёх мужчин в возрасте от 34 до 57 лет возбуждено уголовное дело за незаконную добычу и содержание кречетов.