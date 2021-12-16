Москва, , 09:58 — REGNUM Утренняя сессия на Мосбирже 15 декабря открылась укреплением по рублю. Он недолго торговался в плюсе против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль повышалась до 74,38 руб. в преддверии публикации итогов декабрьского заседания ФРС и пресс-конференции Джерома Пауэлла.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США сохранил ставку по федеральным фондам в диапазоне 0,00−0,25%, а также увеличил темпы сокращения программы покупки активов до $30 млрд с $15 млрд в месяц.

Теперь планируется полностью свернуть программу QE в марте 2022 года. Регулятор также подтвердил намерение сохранять ставки около нуля до тех пор, пока ситуация на рынке труда не покажет дальнейшего прогресса.

Новый прогноз членов FOMC по траектории ставок, который обновляется ежеквартально, подразумевает по три повышения в 2022 и 2023 годах.

По итогам дня российская валюта подорожала к доллару США и подешевела к единой валюте. Пара доллар/рубль снизилась на 0,12%, до 73,71 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,06%, до 83,11 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 97,70 руб.

Сегодня, 16 декабря, на торгах в Азии доллар торгуется в небольшом минусе. Нефть марки Brent стоит $74,38. С достигнутого максимума 74,38 руб. курс доллара упал до 73,69.

На утренней сессии цена опускалась до 73,62 руб. После заседания ФРС США фокус внимания трейдеров сместился на заседание ЕЦБ (16 декабря) и ЦБ РФ (17 декабря). Пара доллар/рубль сохраняет боковое движение в диапазоне 73,25−74,65 руб./доллар.

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