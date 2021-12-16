Оренбург, , 09:57 — REGNUM Командному составу Центрального военного округа (ЦВО) в ходе оперативно-боевого сбора в Оренбургской области впервые представили новое поколение портативных радиостанций «Арахис-2». Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что недавно эти радиостанции поступили на вооружение разведывательных подразделений округа. О её особенностях участникам сборов рассказал руководитель учебной точки.

«Арахис-2» — это глубокая модернизация радиостанций, применяемых в разведке, из семейства «Арахис». По показателям и возможностям существенно отличаются от предыдущих образцов. Увеличена дальность связи и помехоустойчивость, защищённость радиосети, возможность работы с авиацией».

Напомним, что 14 декабря на полигоне в Оренбургской области начался оперативно-боевой сбор ЦВО, проводимый под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина.

В мероприятиях сбора, который продлится до 17 декабря, принимают участие более 300 генералов и офицеров, от командиров полков до командующих армиями.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в регионах Поволжья, до конца 2021 года получат на вооружение четыре сверхмощных комплекса радиопомех «Поле-21».

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