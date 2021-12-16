16 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Северной столице выбрали три варианта будущего памятника поэту Николаю Гумилёву в Кронштадте. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Павел Соколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эскизные проекты памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Первое место в конкурсе на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Второе место в конкурсе на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Третье место в конкурсе на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

В Академии художеств им. И. Репина завершилась выставка конкурсных работ для проекта будущего памятника Николаю Гумилёву. Было представлено 30 эскизов от архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников из России. В заключительный день выставки организаторы выбрали три лучших варианта для дальнейшей работы с их авторами.

Оглашение итогов конкурса на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Автор работы Екатерина Пильникова Дарья Драй © ИА REGNUM Первое место в конкурсе на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

«Когда мы в составе жюри обсуждали представленные работы, мы прекрасно понимали, что в том виде, как работы сегодня представлены, реализованы они быть не могут. По каждой работе определялись определенные доработки. Соответственно, все три призовых места имеют шанс при определенной доработке быть установленными в Кронштадте», — сообщил Павел Соколов.

Один из 30-ти эскизных проектов памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Один из 30-ти эскизных проектов памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Один из 30-ти эскизных проектов памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM Один из 30-ти эскизных проектов памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Второе место в конкурсе на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM Третье место в конкурсе на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Один из 30-ти эскизных проектов памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Один из 30-ти эскизных проектов памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM Один из 30-ти эскизных проектов памятника Николаю Гумилеву Дарья Драй © ИА REGNUM

Далее каждая работа будет дорабатываться в рамках взаимодействия с районной администрацией Кронштадта. Напомним, памятник из светлой бронзы появится на безымянном бульваре на ул. Комсомола на участке от ул. Восстания до Советской ул. в Кронштадте, где Николай Гумилёв в родился и прожил первые годы жизни.

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