Вашингтон, 16 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Дальнейшим наращиванием военного присутствия КНР около демаркационной линией в районе Гималаев, отделяющей Китай от Индии, обеспокоено министерство обороны США. Об этом 16 декабря сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По информации издания, в течение прошлого месяца власти КНР разметили в указанном районе стратегические бомбардировщики.

«За последние пару месяцев индийские чиновники отметили, что Китай сохраняет значительное количество войск на своей стороне границы и проводит больше учений, из-за чего возникли опасения, что Пекин снова сможет действовать», — говорится в материале.

При этом, как указывает журнал, пока не ясно намерен ли Пентагон в связи с эти направить Индии больше вооружений и оборудования. В то же время, отмечается, что, как указали источники, власти США «взаимодействуют на всех уровнях» со своими индийскими коллегами.

Также в публикации приводятся заявления должностного лица из Индии, рассказавшего, что американская сторона стала активнее делиться с индийской разведывательными данными по поводу действий КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что успешное испытание лазерного оружия высокой мощности было проведено в Аденском заливе десантным кораблем американских военно-морских сил Portland (LPD 27)