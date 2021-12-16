Брюссель, , 09:54 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба испанского правительства.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

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В ходе встречи, состоявшейся вечером 15 декабря, стороны «затронули, среди прочего, ситуацию на украинской границе», отметили в правительстве Испании.

Санчес напомнил Зеленскому о приверженности Испании «принципам суверенитета и территориальной целостности Украины».

Помимо этого, Санчес также считает важным «сохранить открытыми каналы диалога и достичь деэскалации напряженности в регионе».