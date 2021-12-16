Оренбург, , 09:54 — REGNUM В Оренбурге на скамье подсудимых окажется директор управляющей компании. Его обвиняют в причинении крупного имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, директор УК уличен в нецелевом использовании денежных средств, поступивших от владельцев квартир для оплаты потребленной электроэнергии. Ущерб энергетикам оценивается в 3 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме.