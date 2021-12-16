Чебоксары, 16 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Чувашии после смены подрядчика продолжилась рекультивация свалки в Канаше. Работы завершат до конца 2021 года, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

На объект пришёл новый подрядчик — татарская компания «Логистик-Сити». Власти отмечают, что в настоящее время на свалке идёт укладка щебня, геотекстиля и геоматов.

«Ситуация была под угрозой. Предыдущий подрядчик не смог выполнить необходимые обязательства в оговоренные сроки. При поддержке правительства республики мы нашли выход и смогли исправить положение», — говорит министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

По его словам, «работы в целом будут завершены до конца текущего года».

Напомним, что первоначально объект планировали сдать 2 ноября, но затем сроки сдвинулись из-за подрядчика. Глава Чувашии Олег Николаев раскритиковал позицию муниципалитета и бездействие местных властей. В результате на объекте была объявлена чрезвычайная ситуация, что позволило направить дополнительно республиканские средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2021 года администрация Канаша заключила муниципальный контракт с казанским обществом «Логистик-Сити». Расходы на завершение рекультивации свалки составят почти 82,2 млн рублей, из них свыше 58 млн рублей выделено из федерального бюджета. В декабре из республиканского резервного фонда направлено около 23,5 млн рублей.