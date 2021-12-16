Ставрополь, 16 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. На Ставрополье передано в суд уголовное дело об убийстве атамана Нижне-Кубанского казачьего отдела Ставропольского казачьего округа Андрея Ханина. Обвиняется в совершении преступления житель Краснодарского края. Его подозревают в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили 16 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Напомним, покушение на убийство 36-летнего Андрея Ханина было совершено вечером 13 февраля 2007 года в городе Новоалександровске Ставропольского края. В него несколько раз выстрелили, когда он выходил из здания местного Дома культуры. Несмотря на усилия врачей, атаман скончался от тяжелых ранений в голову.

Как установило следствие, стрелял в казачьего атамана контролер МУП «Рынок Центральный», опасаясь увольнения с места работы. Он дважды выстрелил в голову своей жертве, находящейся в своем автомобиле, и скрылся. В течение 13 лет преступление оставалось нераскрытым, и лишь в июне 2020 года был установлен подозреваемый.

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