Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП на Невском проспекте, в результате которого погибла девушка и получил тяжелые травмы мужчина. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 15 декабря водитель Volkswagen Polo на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы и сбил двух человек. В результате наезда 23-летняя девушка погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован в Мариинскую больницу.

Водитель иномарки — 43-летний Сурен Т., по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан на месте сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование дела взято прокуратурой на контроль.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.

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