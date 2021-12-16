Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП на Невском проспекте, в результате которого погибла девушка и получил тяжелые травмы мужчина. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 15 декабря водитель Volkswagen Polo на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы и сбил двух человек. В результате наезда 23-летняя девушка погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован в Мариинскую больницу.

Водитель иномарки — 43-летний Сурен Т., по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан на месте сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование дела взято прокуратурой на контроль.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ведомстве.

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