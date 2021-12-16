Богота, 16 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Правительство Колумбии улучшило прогноз роста экономики страны и ожидает, что год завершится с положительным изменением ВВП на 9,7%. Об этом пишет агентство EFE.

Inter-American Dialogue Иван Дуке

По словам президента Колумбии Ивана Дуке, это станет лучшим показателем за последние 100 лет.

«К концу сентября экономика выросла на 10,3%. Мы провели анализ с технической группой министерства финансов и установили, что прогноз составляет 9,7%», — сказал Дуке на церемонии открытия новых офисов Национального торгового совета в Боготе.