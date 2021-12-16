Москва, 16 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Информационные возможности сторонников поголовной и даже насильственной вакцинации от нового коронавируса в России несоизмеримо больше возможностей тех людей, что призывают к добровольной вакцинации, но именно последних называют могущественными «агентами мирового правительства» или ЦРУ, получающими деньги от врагов России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Василий Хромов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Как бы вы навскидку оценили соотношение информационного ресурса, используемого для очень яростного убеждения населения вакцинироваться и какого-то информационного ресурса, в котором говорится что-то менее прямолинейное и менее яростно и которое называется почему «антивакцинаторство». Вот как соотносятся информационные ресурсы?», — задал вопрос яростных властным вакцинаторам Кургинян.

По его словам, на стороне вакцинатором — сияющие телевизионные студии, оплачиваемые налогами налогоплательщиков в том числе, весь блеск софитов центральных и около-центральных государственных телеканалов, все сообщества крупного и супер-крупного бизнеса — все это подключено к яростной, жесткой и прямолинейной пропаганде вакцинаторства.

И если все это сравнить с тем, чем располагает актриса Мария Шукшина, которой закрыли аккаунт в YouTube, а также все те, кого «упаковывают» с ней по партийному принципу «и примкнувший к ним Шепилов», то получится картина не 1 к 10 000 или 1 к 100 000, то есть чудовищно сдвинуто в сторону первых. При том, что они ведут активное и жесточайшее цензурирование своих оппонентов.

«Итак, не нужно быть выдающимся вирусологом или доктором медицинских наук для того, чтобы попросить тех, кто это все лицезрит и слушает соотнести ресурсы информационные. Вы увидите вопиющую асимметрию, которую, если переводить ее на военный язык означает, что Соединенные Штаты и весь блок НАТО решили воевать с Зимбабве, правильно? Ну это же несомненно! Как поворачивается язык людей, объясняющих свою недееспособность (свою невозможность убедить людей вакцинироваться), что у них де мол есть противники, обладающие невероятными возможностями и поддерживаемые то ли глобальным правительством, то ли ЦРУ, то ли еще неизвестно кем с целью уничтожения русского народа?», — продолжил Кургинян.

Он также добавил, что людям, которые располагают вышеописанными информационными возможностями, должно быть стыдно даже заикаться о вышесказанном, но именно это и даже большее говорят все эти сторонники насильственной вакцинации, призывающие заткнуть рот всем этим «врагам народа».