Саратов, , 09:50 — REGNUM В Саратовской области произвели перерасчёт величины прожиточного минимума на 2022 год, в связи с пересмотром его размера на федеральном уровне. По данным регионального минтруда, в целом на душу населения прожиточный минимум возрастёт на 8% или 785 рублей.

Прожиточный минимум Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В среднем на душу населения в 2022 году размер прожиточного минимума составит 10 629 рублей, для работающих жителей — 11 586 рублей, для пенсионеров — 9141 рубль и для детей — 11 067 рублей.

Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году величина прожиточного минимума в Саратовской области составляет на душу населения 9844 рубля, для трудоспособного населения — 10 615 рублей, для пенсионеров прожиточный минимум равен 8566 рублей, для детей — 10 191 рубль.

Читайте также: Совфед одобрил закон о повышении прожиточного минимума