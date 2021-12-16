Оренбург, , 09:47 — REGNUM В Оренбурге состоялось открытие Музея скульптуры имени Петиных и выставки «Семья Петиных — достояние Оренбуржья». Аутентичный колорит мастерской скульпторов сохранён. Об этом сообщает минкультуры Оренбургской области.

Музей скульптуры в Оренбурге Minkult.orb.ru

Дом, где расположен музей, построен в 1940 году. Здание состоит из двух частей — жилой зоны и мастерской. С 1940 по 1947 год здесь жил и работал известный скульптор Гавриил Петин, который принимал участие в строительстве дома. До 2013 года в доме проживала и творила его дочь — заслуженный художник РСФСР, почётный гражданин Оренбурга Надежда Петина. Долгие годы дом был центром творческой жизни интеллигенции.

Министр культуры Евгения Шевченко подчеркнула, что в становлении музея лично участвует Надежда Петина. «Прислушиваясь к каждому её решению, мы постарались сохранить атмосферу дома, сада, которые были средоточием творческого общения художников», — сказала глава минкульта.

Напомним, что здание было подарено Надеждой Петиной региону в июне 2020 года.

«Мы с сестрой и внуком решили не продавать родовой дом-мастерскую, построенный моим отцом, а подарить его городу, в котором мы родились, выросли и работали всю жизнь. Я рада, что наш подарок был с благодарностью принят министерством культуры и директором музея. За год дом преобразился, все работы делались с душой и любовью. Для нас самое главное — это то, что творческая жизнь здесь будет продолжаться», — сказала скульптор.

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