Москва, , 09:45 — REGNUM 15 декабря 2021 года в официальном представительстве Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации состоялся Круглый стол, посвященный 30-й годовщине со Дня Возрождения Черноморского казачьего войска: «Казачество как социо-культурный и политико-экономический элемент государственности в пост-капиталистическую эпоху глобализации и мультикультурализма».

В начале работы Круглого стола был принят и направлен Приветственный адрес на имя Вадима Николаевича Красносельского в связи с избранием его на пост президента ПМР в ходе состоявшихся 12 декабря 2021 года выборов.

Участники Круглого стола, посвящённого 30-й годовщине со Дня Возрождения Черноморского казачьего войска, поздравляют Вас с победой на выборах и официальным вступлением в должность Президента Приднестровской Молдавской Республики! Уверены, что свойственные Вам целеустремленность, профессионализм, знания и политический опыт приведут к новым успехам в решении стоящих перед Вами задач. Желаем крепкого здоровья, успеха и неиссякаемой энергии в Вашей деятельности на благо народа Приднестровья!

С уважением, Манаков Леонид Афанасьевич — глава официального представительства ПМР в РФ; казачий генерал Антюфеев Владимир Юрьевич — министр Государственной безопасности ПМР (1992−2011 гг.); Бабурин Сергей Николаевич — заместитель председателя ГД РФ 2-го (1996−2000 гг.) и 4-го (2004−2007 гг.) созывов; генерал-майор Савельев Сергей Павлович — Общероссийская общественная организация «Офицеры России»; казачий полковник Задорожный Павел Филиппович — верховный атаман Союза казаков России; казачий полковник Жидков Андрей Александрович — атаман Санкт-Петербургского городского казачьего общества «Императорский конвой» ; казачий полковник Алексеенко Владимир Александрович — главный и полномочный представитель Балканского казачьего войска в РФ и СНГ (Союз казаков Балкан); казачий полковник Еналдиев Тамерлан Борисович — походный атаман Балканского казачьего войска (Союз казаков Балкан); Бредихин Антон Викторович — к.и.н., политолог, главный редактор научного журнала «Архонт»; Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM; Павлов Алексей Сергеевич — главный редактор ИА «ПУСТЕЛЬГА»; полномочный представитель Черноморского казачьего войска в России.

В ходе работы Круглого стола были заслушаны доклады: История возрождения и становления Черноморского казачьего войска, его роль в государственном строительстве Приднестровской Молдавской Республики (1991−2021 гг.); Объединение Казачества — реалии сегодняшнего дня; Государственная интеграция казачества в современных политико-экономических условиях и пр.

В заключении работы Круглого стола посвящённого 30-й годовщине со Дня Возрождения Черноморского казачьего войска было принято Воззвание к Российскому Казачеству, с целью создать Объединенную рабочую группу для увековечивания памяти одного из лидеров Возрождения и идеолога Казачества полковника Наумова Владимира Владимировича — павшего от рук наёмных убийц в августе 2004 года в Подмосковье. Об этом ИА REGNUM сообщила Информационная служба посольства Черноморского казачьего войска в России.