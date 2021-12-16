Душанбе, , 09:44 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении своей дочери Рухшоны Эмомали чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Великобритании и Северной Ирландии. Текст указа опубликован 15 декабря в таджикских СМИ.

На этой должности Рухшона Эмомали сменила Масуда Халифазода, который, в свою очередь, освобожден от занимаемой должности указом президента в связи с переходом на другую работу.

Ранее, в 2016 Рухшона Эмомали уже работала в посольстве Таджикистана в Великобритании, а с 2017 года трудилась в должности заместителя начальника управления международных организаций МИД Таджикистана.