Кито, 16 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке и президент Эквадора Гильермо Лассо возглавят 17 декабря Двусторонний кабинет — ежегодную координационную встречу, которая пройдет в колумбийском городе Картахена-де-Индиас. Об этом сообщает МИД Эквадора.

(сс) Fundación del Barrio Гильермо Лассо

Встреча двух президентов вместе с их командами министров направлена на рассмотрение вопросов двусторонних отношений и оценку выполнения обязательств, взятых обеими сторонами в ходе предыдущей встречи Двустороннего кабинета.

Последняя подобная встреча прошла в ноябре 2020 года.