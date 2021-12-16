Москва, , 09:43 — REGNUM Успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени осуществил из акватории Белого моря фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море Минобороны России

«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полет «Циркона» был соответствующим заданным параметрам, стрельба с борта фрегата была признана успешной.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый девятичасовой полёт над акваториями Охотского и Японского морей.