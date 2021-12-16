Ярославль, 16 декабря 2021, 10:01 — REGNUM В Ярославле приняли бюджет города на 2022 год. Об этом сообщает мэрия.

Андрей Данц на заседании муниципалитета Ярославля по бюджету на 2022 год
Андрей Данц на заседании муниципалитета Ярославля по бюджету на 2022 год
City-yaroslavl.ru

Всего запланировано 23,7 миллиарда рублей доходов из которых 7,8 миллиарда — это собственные доходы. На социокультурную сферу будет потрачено 75 процентов средств. Это 17,160 миллиарда.

«Средства будут направлены в том числе на ремонт учреждений, содержание новых образовательных объектов, необходимое оснащение музеев и библиотек. Расходы на дорожное хозяйство составят 1,3 миллиарда рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города предусмотрено 1,35 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Андрей Данц.

Проиндексируют городские власти и зарплаты сотрудникам муниципальных предприятий, которые не попали в «майские указы» президента. На это выделят 150 миллионов.

Адресная инвестиционная программа составит 1,4 миллиарда рублей. Планируется завершить строительство школы на Пашуковской. А на расселение ярославцев из аварийного жилья в 2022 году потратят 588 миллионов рублей — это позволит переселить 147 семей.

Так же, в следующем году город продолжит участвовать в нацпроектах. На это заложены средства в размере 3,2 миллиарда рублей из которых 175,528 миллиона рублей будут взяты из городского бюджета.

В целом, как утверждают чиновники, бюджет запланирован быть бездефицитным. Существующий муниципальный долг увеличиться не должен.

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