Ярославль, , 10:01 — REGNUM В Ярославле приняли бюджет города на 2022 год. Об этом сообщает мэрия.

Андрей Данц на заседании муниципалитета Ярославля по бюджету на 2022 год City-yaroslavl.ru

Всего запланировано 23,7 миллиарда рублей доходов из которых 7,8 миллиарда — это собственные доходы. На социокультурную сферу будет потрачено 75 процентов средств. Это 17,160 миллиарда.

«Средства будут направлены в том числе на ремонт учреждений, содержание новых образовательных объектов, необходимое оснащение музеев и библиотек. Расходы на дорожное хозяйство составят 1,3 миллиарда рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города предусмотрено 1,35 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Андрей Данц.

Проиндексируют городские власти и зарплаты сотрудникам муниципальных предприятий, которые не попали в «майские указы» президента. На это выделят 150 миллионов.

Адресная инвестиционная программа составит 1,4 миллиарда рублей. Планируется завершить строительство школы на Пашуковской. А на расселение ярославцев из аварийного жилья в 2022 году потратят 588 миллионов рублей — это позволит переселить 147 семей.

Так же, в следующем году город продолжит участвовать в нацпроектах. На это заложены средства в размере 3,2 миллиарда рублей из которых 175,528 миллиона рублей будут взяты из городского бюджета.

В целом, как утверждают чиновники, бюджет запланирован быть бездефицитным. Существующий муниципальный долг увеличиться не должен.

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