Симферополь, 16 декабря 2021, 09:41 — REGNUM Татьяна Манежина назначена на должность министра культуры Республики Крым, соответствующий указ главы региона Сергея Аксёнова опубликован 16 декабря на сайте правительства Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, прежде занимавшая должность министра культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская находится под следствием по обвинению в получении взятки в 25 млн рублей.
Татьяна Манежина работает в министерстве культуры Крыма с 2011 года, с 2017 года — в должности первого заместителя министра.
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