Симферополь, , 09:41 — REGNUM Татьяна Манежина назначена на должность министра культуры Республики Крым, соответствующий указ главы региона Сергея Аксёнова опубликован 16 декабря на сайте правительства Крыма.

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«Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым — министра культуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, прежде занимавшая должность министра культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская находится под следствием по обвинению в получении взятки в 25 млн рублей.

Татьяна Манежина работает в министерстве культуры Крыма с 2011 года, с 2017 года — в должности первого заместителя министра.

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