Симферополь, 16 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Татьяна Манежина назначена на должность министра культуры Республики Крым, соответствующий указ главы региона Сергея Аксёнова опубликован 16 декабря на сайте правительства Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым — министра культуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, прежде занимавшая должность министра культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская находится под следствием по обвинению в получении взятки в 25 млн рублей.

Татьяна Манежина работает в министерстве культуры Крыма с 2011 года, с 2017 года — в должности первого заместителя министра.