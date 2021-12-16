Москва, 16 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Московским школам рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря, сообщили в департаменте образования и науки столицы.

Mos.ru Ноутбуки на школьных партах

Департамент рекомендовал школам установить каникулы с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

«Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления», — приводит слова представителя департамента РИА Новости.

Отмечается, что эта мера направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости. Однако если возникнет необходимость, с 27 по 30 декабря будут работать дежурные группы. Рекомендация распространяется на московские школы, а детские сады и колледжи продолжат работу в обычном режиме.