Якутск, 16 декабря 2021, 09:59 — REGNUM Послание главы Якутии Айсена Николаева, которое он представил 15 декабря депутатам Госсобрания республики, не похоже на программный документ. В этом главный его недостаток по мнению журналиста и политолога республики Виталия Обедина, сообщили «Региональные комментарии».
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Он признался, что не впечатлён содержанием послания и не воспринимает его как программный документ, которым оно по сути должно являться. Эксперт не услышал от главы региона и чётких планов на будущее.
Он подчеркнул, что слова «должен», «должны» и «должна» были употреблены в послании 45 раз.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Айсен Николаев обратился с посланием к депутатам Госсобрания республики. Он анонсировал создание в республике особой арктической медицины, объявил 2022 год годом матери и дал указание сформировать законопроект о поддержке киноиндустрии.