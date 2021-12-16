Якутск, , 09:59 — REGNUM Послание главы Якутии Айсена Николаева, которое он представил 15 декабря депутатам Госсобрания республики, не похоже на программный документ. В этом главный его недостаток по мнению журналиста и политолога республики Виталия Обедина, сообщили «Региональные комментарии».

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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«По логике послание должно быть программным документом на грядущий год, задающим приоритеты и направление для работы кабинета министров и парламента Якутии, но половину времени глава посвятил похвальбе себя и своей команды по итогам уходящего года (для чего вообще-то есть отчет главы), а также поклонам в адрес Москвы — особенно в части помощи с лесными пожарами», — констатировал эксперт.

Он признался, что не впечатлён содержанием послания и не воспринимает его как программный документ, которым оно по сути должно являться. Эксперт не услышал от главы региона и чётких планов на будущее.

«После слов «Якутия» и «республика» Николаев чаще всего произносил «должен» и его производные. Мы должны, население должно, общество должно, правительство должно, город Якутск должен. Не «сделаю», «решу», «достигну», а «должны»! Мы выбрали человека, чтобы он решал вопросы региона, а он все послание рассказывал нам, что мы ему должны», — отметил Виталий Обедин.

Он подчеркнул, что слова «должен», «должны» и «должна» были употреблены в послании 45 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Айсен Николаев обратился с посланием к депутатам Госсобрания республики. Он анонсировал создание в республике особой арктической медицины, объявил 2022 год годом матери и дал указание сформировать законопроект о поддержке киноиндустрии.