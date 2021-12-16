Джакарта, 16 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 потрясло индонезийский регион Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 16 декабря в 11:26 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 163 км от Малуку. Очаг землетрясения находился на глубине 26 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру.