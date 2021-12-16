Москва, , 09:39 — REGNUM Генеральный директор ЦИАН Максим Мельников рассказал, почему компания решила запретить объявления о сдаче с формулировкой «только славянам». В компании не исключили, что первое время после нововведения люди неславянской внешности могут столкнуться с еще большими трудностями при поиске жилья.

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«С нашей точки зрения, они не получают лучшего сервиса и от нас, и от рынка. Я бы точно не хотел, чтоб эти люди ощущали себя вторым сортом. Иначе мы скатимся к прошлым векам, к дискриминации по расе или по национальности», сказал он в интервью РБК.

По его словам, доля объявлений о сдаче жилья только людям определенных национальностей на сервисе составляет не более 10%.

При этом данное решение «пока нельзя назвать идеальным», поскольку с ним не согласна часть владельцев жилья. Также проблемы могут начаться у самих съемщиков.

«Мы понимаем, что это решение в короткой перспективе может даже осложнить поиск квартир людям, например из Узбекистана. Они могут договориться о просмотре дома, но после встречи рискуют получить отказ из-за национальности», — добавил он.

Напомним, в 2021 году российские собственники жилья постарались компенсировать убытки, понесенные ими в 2020 году. Об этом корреспондентуИА REGNUM14 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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