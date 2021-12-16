Глава ЦИАН объяснил запрет объявлений с формулировкой «для славян»
Москва, 16 декабря, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Генеральный директор ЦИАН Максим Мельников рассказал, почему компания решила запретить объявления о сдаче с формулировкой «только славянам». В компании не исключили, что первое время после нововведения люди неславянской внешности могут столкнуться с еще большими трудностями при поиске жилья.
По его словам, доля объявлений о сдаче жилья только людям определенных национальностей на сервисе составляет не более 10%.
При этом данное решение «пока нельзя назвать идеальным», поскольку с ним не согласна часть владельцев жилья. Также проблемы могут начаться у самих съемщиков.
Напомним, в 2021 году российские собственники жилья постарались компенсировать убытки, понесенные ими в 2020 году. Об этом корреспондентуИА REGNUM14 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
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