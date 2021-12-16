Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ближайшее время ожидается туман. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект в тумане

Предупреждение о тумане в областном центре выпустил Ростовский гидрометцентр. Согласно прогнозу, в Ростове-на-Дону плохая видимость ожидается в утренние часы 16 и 17 декабря.

Ростовчан призвали быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.