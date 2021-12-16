Ташкент, , 09:38 — REGNUM Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламнента) Узбекистана рассмотрел закон «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Узбекистана в связи с совершенствованием системы работы с молодежью», сообщает пресс-служба верхней палаты.

Уполномоченным органом в этой сфере является Агентство по делам молодежи, задачами которого являются разработка и реализация единой государственной политики, стратегических направлений и государственных программ в сферах и направлениях, связанных с молодежью.

«Для создания прочных правовых основ этих задач и полномочий новым законом вносятся дополнения в законы «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «О профилактике правонарушений», «О государственной молодежной политике» и «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью», говорится в сообщении.

В частности, Агентству по делам молодежи предоставляются полномочия по осуществлению контроля за исполнением законодательства о государственной молодежной политике, участию в профилактике правонарушений среди молодежи, внесению представлений руководителям госорганов и организаций по устранению выявленных нарушений законодательства о молодежной политике, которые подлежат обязательному рассмотрению.

«Кроме того, устанавливается, что специально уполномоченный государственный орган и его территориальные управления вправе направлять запросы в государственные органы и организации с требованием предоставления обоснованных разъяснений об исполнении нормативно-правовых актов и программ по реализации государственной молодежной политики», говорится в сообщении.

Кроме того, законодательно закрепляется, что проекты нормативно-правовых актов, прямо или косвенно оказывающих влияние на реализацию государственной молодежной политики, в обязательном порядке согласовываются с агентством.