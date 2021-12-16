Баку, 16 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Вопрос о поставках природного газа из Азербайджана в Европу и конкуренции с Россией сильно политизирован. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Россия

«Проблема конкуренции сильно преувеличена и безосновательно политизирована. Наши поставки газа в Европу никак не могут конкурировать с российскими», — сказал Алиев журналистам.

Он добавил, что не обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, хотя регулярно с ним общается. Глава Азербайджана также заявил, что ожидает дальнейшего роста цен на газ в Европе из-за выбранной там энергетической стратегии.

Напомним, Азербайджан начал поставки газа в Европу 31 декабря 2020 года по газопроводу «Южный газовый коридор», который идёт через Грузию и Турцию.