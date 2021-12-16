Киев, 16 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Главным противником запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является Польша и даже в случае его сертификации у проекта будет множество проблем. Такое мнение 16 декабря высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию «Украина.ру».

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток ‑ 2»

"Eсли решение будет в пользу «Газпрома» и компанию Nord Stream 2 AG назначат оператором, то такие игроки, как Польша будут оспаривать это решение, подавать в европейский суд и говорить, что это неправомерное решение немецкого регулятора. История на этом не закончится. Будут суды, иски, и в Польше этого не скрывают», — сказал он.

Также эксперт рассказал, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG смога войти в процесс сертификации трубопровода и потребовала, чтобы ей показывали все необходимые документы.

При этом Юшков добавил, что в PGNiG дали понять, что польской стороне не важно, соответствует ли «Северный поток — 2» законодательству Евросоюза, а необходимо любым способом доказать, что названный проект нужно остановить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета The Guardian упрекнула компанию «Газпром» за желание получать прибыль от продаж газа.